Движение полностью ограничили на трассах в нескольких регионах Казахстана

Движение на некоторых трассах полностью ограничено в нескольких областях Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

1 января 2025 года в 13:00 часов в связи ухудшением погодных условий планируется введения ограничения движения для всех видов автотранспорта

В Костанайской области:

на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-232 (п.Аулиеколь-гр.Акмолинской обл.);

км 686-729 (от п. Сарыколь до границы СКО) и 729-768 (гр.Костанайской обл.-Токсан би) автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.

В Акмолинской области

на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260 (гр.Костанайской обл.-п.Сурган);

на участке автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 71-82 (Аксай-Бузулук);

на участке автодороги "Жезказган-Петропавловск" км 536-553 (Бузулук-Сурган).

Ориентировочное время открытия дороги — 2-января 2025 года в 09:00.

Отметим, что в первый день 2025 года в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение – ожидаются осадки, морозы и усиление ветра.