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Осадки и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Снег идет на улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 2 января 2025 года - ожидаются осадки, метели и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

2 января в Карагандинской области будет метель, гололед и туман. 3 января осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. 2-3 января на западе, севере, востоке области порывы ветра до 23-28 м/с.

Предстоящей ночью в области Ұлытау ожидается метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

2 января на северо-востоке Мангистауской области возможны гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный ночью и утром на севере области 15-20 м/с.

Ночью в центре, на юге, востоке, днем на западе, севере, востоке Актюбинской области прогнозируют метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

2 января в Астане ожидаются снег, метель, гололед, туман. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 25 м/с.

Завтра на севере, востоке Атырауской области тоже ожидается гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В четверг днем в Семее пообещали осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске 2 января ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области будет туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

2 января в Кокшетау ожидаются метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207477-osadki-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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