Метели и снежные заносы: что делать казахстанцам, если застряли на трассе

Главный специалист департамента ликвидации ЧС Бауржан Ахметалин на брифинге в ведомстве рассказал, что делать, если вы застряли на трассе в непогоду, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауржан Ахметалин говорит, что в первую очередь нужно сообщить спасателям и полицейским о своем местонахождении.

"Сообщите по номерам 112 или 101 о своем местонахождении, где именно вы застряли. Если имеются рядом кафе, заправки или пункты обогрева, можете пройти туда и дождаться спасателей. Если вы находитесь в степи и ничего нет вокруг, то помощи необходимо ждать в машине", - советует он.

Также, по его словам, с определенной периодичностью нужно выходить и очищать свое авто от снега, чтобы спасатели могли его увидеть.

"С определенной периодичностью прогревать нужно авто и экономить топливо. В автомобиле нужно всегда иметь трос, лопаты, теплые вещи, и минимальный запас продуктов питания – воду и перекус", - указал спикер.

Напомним, после резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. Застрявшие в сугробах грузовики, эвакуация пассажиров с детьми: о случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД.

Добавим, ранее спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;

не выходить на мороз голодным;

забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;

выбирайте обувь на толстой подошве;

закрывайте конечности и открытые участки тела;

надевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.

Находясь в городе, также следует знать о мерах безопасности во избежание травм и несчастных случаев при сильном ветре:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (по возможности оставаться в помещениях);

взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах или в магазинах;

не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

нельзя стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

не оставлять автотранспорт недалеко от гнилых и старых деревьев.