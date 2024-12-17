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Метели и снежные заносы: что делать казахстанцам, если застряли на трассе

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Низовая метель и сильный ветер
Низовая метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Главный специалист департамента ликвидации ЧС Бауржан Ахметалин на брифинге в ведомстве рассказал, что делать, если вы застряли на трассе в непогоду, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауржан Ахметалин говорит, что в первую очередь нужно сообщить спасателям и полицейским о своем местонахождении.

"Сообщите по номерам 112 или 101 о своем местонахождении, где именно вы застряли. Если имеются рядом кафе, заправки или пункты обогрева, можете пройти туда и дождаться спасателей. Если вы находитесь в степи и ничего нет вокруг, то помощи необходимо ждать в машине", - советует он.

Также, по его словам, с определенной периодичностью нужно выходить и очищать свое авто от снега, чтобы спасатели могли его увидеть.

"С определенной периодичностью прогревать нужно авто и экономить топливо. В автомобиле нужно всегда иметь трос, лопаты, теплые вещи, и минимальный запас продуктов питания – воду и перекус", - указал спикер.

Напомним, после резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. Застрявшие в сугробах грузовики, эвакуация пассажиров с детьми: о случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД.

Добавим, ранее спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

  • необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;
  • не выходить на мороз голодным;
  • забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;
  • выбирайте обувь на толстой подошве;
  • закрывайте конечности и открытые участки тела;
  • надевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.

Находясь в городе, также следует знать о мерах безопасности во избежание травм и несчастных случаев при сильном ветре:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (по возможности оставаться в помещениях);
  • взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах или в магазинах;
  • не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • нельзя стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • не оставлять автотранспорт недалеко от гнилых и старых деревьев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201225-meteli-i-snezhnye-zanosy-chto-delat-kazahstancam-esli-zastryali-na-trasse/

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