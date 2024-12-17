Метели и снежные заносы: что делать казахстанцам, если застряли на трассе
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Главный специалист департамента ликвидации ЧС Бауржан Ахметалин на брифинге в ведомстве рассказал, что делать, если вы застряли на трассе в непогоду, передает корреспондент NUR.KZ.
Бауржан Ахметалин говорит, что в первую очередь нужно сообщить спасателям и полицейским о своем местонахождении.
"Сообщите по номерам 112 или 101 о своем местонахождении, где именно вы застряли. Если имеются рядом кафе, заправки или пункты обогрева, можете пройти туда и дождаться спасателей. Если вы находитесь в степи и ничего нет вокруг, то помощи необходимо ждать в машине", - советует он.
Также, по его словам, с определенной периодичностью нужно выходить и очищать свое авто от снега, чтобы спасатели могли его увидеть.
"С определенной периодичностью прогревать нужно авто и экономить топливо. В автомобиле нужно всегда иметь трос, лопаты, теплые вещи, и минимальный запас продуктов питания – воду и перекус", - указал спикер.
Напомним, после резкого похолодания казахстанцы столкнулись со снежными заносами и поломками транспорта на трассах. Застрявшие в сугробах грузовики, эвакуация пассажиров с детьми: о случаях на дорогах Казахстана рассказали в МЧС и МВД.
Добавим, ранее спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:
- необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;
- не выходить на мороз голодным;
- забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;
- выбирайте обувь на толстой подошве;
- закрывайте конечности и открытые участки тела;
- надевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье.
Находясь в городе, также следует знать о мерах безопасности во избежание травм и несчастных случаев при сильном ветре:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (по возможности оставаться в помещениях);
- взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах или в магазинах;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- нельзя стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- не оставлять автотранспорт недалеко от гнилых и старых деревьев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201225-meteli-i-snezhnye-zanosy-chto-delat-kazahstancam-esli-zastryali-na-trasse/