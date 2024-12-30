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Какие новогодние подарки покупают казахстанцы (видео)

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Девушка со стопкой упакованных в праздничную бумагу подарков на фоне новогодней елки
Девушка со стопкой новогодних подарков. Иллюстративное фото: Freepik

Какие подарки востребованы среди казахстанцев в этом году, что выбирают для друзей и близких, и что подарить, чтобы вещь не лежала без дела, рассказал сайт телеканала КТК.

До праздника всего ничего. В алматинских магазинах игрушек от посетителей нет отбоя. В первую очередь взгляды клиентов притягивают, конечно, новогодние елки.

"Мне очень нравятся все эти вот елочки. Все блестящие, все красивые. Хочется их все забрать и поставить вокруг себя", - говорит покупатель Наиля Горкушкина.

Некоторые каждый год подбирают для зеленых красавиц определенный стиль. Например, Кирилл Мулагулов к выбору новогодних украшений подходит очень скрупулезно.

"Мы каждый год делаем новую тематику для нашей семейной елки и подбираем что-то в соответствии с тем, что у нас в нашей концепции новой. То есть я сам дизайнер интерьера, и поэтому мы такие вот вещи смотрим необычные… то есть, вот, всякие там необычные украшения в виде ракушек, в виде сосулек", - рассказал Кирилл Мулагулов.

Всякие игрушки и сувениры преподносят для души. А в основном дарят подарки нужные. На каждый день. Такими являются гаджеты.

"У всех разные же запросы: кому-то компьютер нужен, кому-то - телефон. А кто-то еще до сих пор сказочных покупает героев", - отметила покупатель Раушан Саражидинова. На вопрос о цене, в рамках которой присматриваются подарки, она ответила, что цена зависит от того, кому выбирается подарок, и назвала сумму в 50-100 тысяч для детей.

Особое внимание приковано к символу грядущего года - змее. Эти пресмыкающиеся в разных амплуа скучали на прилавках недолго - большинство уже расползлось по домам покупателей.

В отличие от настоящих, искусственные змеи выглядят очень дружелюбно. Их покупают как сувениры и для украшения елок. Также есть статуэтки и брелоки. Средние цены варьируются от 2 до 5 тысяч, но бывают и гораздо выше.

В моде и декоративные светильники. Большим спросом всегда пользуются подсвечники и сами свечи. Многие считают беспроигрышными подарками елочные украшения и посуду.

"Новый год - традиционный праздник. И, конечно же, на подарки всегда брали и, наверное, будут брать фарфор, фужеры, различные елочные украшения. Очень актуальны в этом сезоне елочные украшения в виде различных прозрачных сосулек и шаров. Так называемые хрустальные елки - это веяние и тренд этого сезона", - рассказала менеджер магазина Светлана Лиходед.

К самым дешевым презентам относятся небольшие игрушки. Стоят они от 1000 тенге. Но, как показывает практика, чем ближе к празднику, тем покупатели меньше смотрят на цены.

"Что касается премиального сегмента, здесь разбег высокий. Самая дорогая игрушка - коллекционная - у нас около 56 тысяч тенге стоит. Мы все чаще от наших клиентов слышим слова "тайный Санта", "тайный Санта". Это игра, в которую сейчас все сотрудники офисов играют. И здесь можно четко выявить тенденцию. Сумма, которую они готовы потратить, - это в пределах 10 тысяч", - поделилась Светлана Лиходед.

Психологи же призывают не тратить на новогодние презенты больше 10% ежемесячного дохода. Выбирать подарок рекомендуют исходя из интересов получателя. Неэтично преподносить малознакомым людям вещи интимного характера. А вот в случае с любимыми никаких ограничений нет.

"Ну, в парах нижнее белье дарить, я считаю, этично. Особенно можно обойтись таким подарком незаменимым - это сертификат на покупку чего-то в определенном магазине. Тогда человек просто сам пойдет и что-то выберет. Для девушки это может быть магазин парфюмерии, косметики. Для мужчин, кстати, тоже. Нижнее белье туда входит и не является исключением. Полезно дарить что-то, что пригодится на кухне, допустим, или украсит ваш праздничный стол - это могут быть конфеты, чай, кофе", - рассказала психолог-социолог Катерина Молния.

Специалисты напоминают: важен не столько сам подарок, сколько внимание и добрые пожелания. Ведь праздник для того и нужен, чтобы увидеться и пообщаться с близкими.

Источник: КТК

Напомним, мы также писали о том, сколько алматинцам предлагалось потратить на новогодний декор. Деревья на любой вкус, от изысканных экземпляров за миллионы тенге до бюджетных вариантов на рынках - в нашем обзоре.

По городскому убранству отметим, что в регионах Казахстана не стали много тратиться на украшение городов к Новому году - почти везде елки будут прошлогодними.

А в акимате Алматы рассказали, что на украшение южной столицы к Новому году в этом году потратили 800 млн тенге.

В Астане на украшение города в этом году выделили 670 млн тенге. Аким столицы назвал эту сумму небольшой.

Ранее мы также рассказывали, как ко встрече нового года готовятся на западе и востоке страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207019-kakie-novogodnie-podarki-pokupayut-kazahstancy-video/

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