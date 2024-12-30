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Какой будет погода в Казахстане в первые дни января

Опубликовано:

Дети катаются на горке зимой
Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

В первые дни января в Казахстане синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на данные РГП "Казгидромет".

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По прогнозу синоптиков, на большей части республики будет формировать циклон из районов Скандинавского полуострова, с которым ожидается неустойчивый характер: на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируется снег, метель.

"1-2 января сильный порывистый ветер, на западе, юго-западе, в южных, юго-восточных регионах республики - осадки (дождь, снег), гололед. 31 декабря в горных районах юга, юго-востока страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

На большей части страны ожидается повышение температуры воздуха: ночью на западе - до -5 мороза...+5 тепла, днем - до -3 мороза ...+10 тепла, на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью - до -2...-13 мороза, днем - до -7 мороза ...+2 тепла. На востоке ночью и днем - до 0 ...-8 мороза, на юге, юго-востоке резких изменений в температурном фоне не ожидается", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сделали прогноз погоды на первую неделю января для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды до марта 2025 года. Тогда синоптики предупредили, что не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206767-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-pervye-dni-yanvarya/

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