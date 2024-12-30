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Снег и небольшое потепление обещают в Астане в первые дни 2025 года

Опубликовано:

Собака в снегу
Собака в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане в ближайшие 7 дней – 30 и 31 декабря, а также в первые дни января – обещают морозы, снег и небольшое потепление. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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30 декабря в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит минус 13 градусов. Днем термометры покажут до минус 8 градусов, но ночью температура опустится до минус 17 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

31 декабря обещают ясную погоду без осадков. Температура составит около минус 16 градусов. Максимальная температура составит минус 10 градусов, а минимальная – минус 18 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

1 января ожидается снег. Средняя температура – минус 11 градусов. Днем температура поднимется до минус 5 градусов, а ночью опустится до минус 20 градусов. Скорость ветра составит 10,8 м/с.

2 января в Астане вновь ожидается снег. Температура в среднем – минус 9 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а опуститься может до минус 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,8 м/с.

3 января снова обещают легкий снег. Среднесуточная температура – минус 2 градуса. Днем термометры покажут 0 градусов, а ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 11,7 м/с.

4 января будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 7,8 м/с.

5 января, по прогнозам, снова будет пасмурно. Средняя температура составит минус 1 градус. Воздух может прогреться и до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206542-sneg-i-nebolshoe-poteplenie-obeshchayut-v-astane-v-pervye-dni-2025-goda/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег и небольшое потепление обещают в Астане в первые дни 2025 года

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