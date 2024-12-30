Какой будет погода в Алматы в первую неделю нового года

В Алматы в последние дни 2024 года и первую неделю 2025-го обещают пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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30 декабря в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

31 декабря также обещают пасмурную погоду. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 1 градус, а минимальная – минус 2 градуса. Скорость ветра составит до 3,2 м/с.

1 января осадков не ожидается. Средняя температура – минус 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

2 января в Алматы обещают погоду без осадков. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 1 градуса, а опуститься может до минус 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,0 м/с.

3 января будет ясно, без осадков. Среднесуточная температура – минус 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

4 января также ожидается солнечная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градуса. Максимальная температура составит минус 1 градус, минимальная – минус 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 1,7 м/с.

5 января, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 3 градуса. Воздух может прогреться и до минус 2 градусов, но ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 1,3 м/с.