Дожди, снег и плюсовую температуру обещают в Шымкенте на новогодние праздники

В Шымкенте в ближайшие 7 дней – с 30 декабря по 5 января – обещают дожди, снег и плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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30 декабря в Шымкенте обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

31 декабря вновь обещают небольшой дождь. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 2,8 м/с.

1 января в третьем мегаполисе прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Средняя температура – плюс 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

2 января в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,8 м/с.

3 января осадков не ожидается. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

4 января вновь будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 1 градус. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

5 января, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 4 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,1 м/с.