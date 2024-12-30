Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди, снег и плюсовую температуру обещают в Шымкенте на новогодние праздники

Опубликовано:

Прохожие с зонтиками
Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней – с 30 декабря по 5 января – обещают дожди, снег и плюсовую температуру. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
Какой будет погода в Казахстане в первые дни января

30 декабря в Шымкенте обещают дождь. Температура в среднем составит плюс 4 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

31 декабря вновь обещают небольшой дождь. Температура составит около плюс 3 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 2,8 м/с.

1 января в третьем мегаполисе прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Средняя температура – плюс 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

2 января в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем – плюс 2 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,8 м/с.

3 января осадков не ожидается. Среднесуточная температура – 0 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

4 января вновь будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 1 градус. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

5 января, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 4 градусов, но ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206545-dozhdi-sneg-i-plyusovuyu-temperaturu-obeshchayut-v-shymkente-na-novogodnie-prazdniki/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди, снег и плюсовую температуру обещают в Шымкенте на новогодние праздники

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie