До 19 градусов мороза обещают в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 22 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем поднимется до -4 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет безоблачно, ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градусов, ночью опустятся до -13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Отметим, что по данным синоптиков, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели. Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики также опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 года - март 2025-го. Какой будет зима в этом году - мы писали здесь.