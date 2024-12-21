Снег вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 21 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем ожидается -12 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Отметим, накануне на Алматы обрушился сильный снегопад, вызвавший транспортный коллапс в городе. 10-балльные пробки образовались на дорогах мегаполиса вечером.

Аэропорт Алматы из-за непогоды не принимал рейсы - в связи с чем десятки рейсов были задержаны, некоторые - отменены.

В акимате города сообщали, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Алматинцев призывали соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.