Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Опубликовано:

Снег идет на улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 21 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. Днем ожидается -12 градусов, ночью температура снизится до -18 градусов. Скорость ветра – 5,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Отметим, накануне на Алматы обрушился сильный снегопад, вызвавший транспортный коллапс в городе. 10-балльные пробки образовались на дорогах мегаполиса вечером.

Аэропорт Алматы из-за непогоды не принимал рейсы - в связи с чем десятки рейсов были задержаны, некоторые - отменены.

В акимате города сообщали, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Алматинцев призывали соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203101-sneg-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег вновь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie