Мороз до -26 градусов: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Синоптики рассказали о погоде на 22 декабря - в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 декабря в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области прогнозируют сильный мороз 25-26 градусов.

Завтра на западе, севере Западно-Казахстанской области - туман и гололед.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области возможна метель. Ночью и утром на западе, юге области будет туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

22 декабря в Астане временами ожидается низовая метель.

В воскресенье на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами будет туман. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов.

22 декабря днем на западе, севере, востоке Карагандинской области возможна низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается туман.

22-24 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области тоже ожидается туман. Ветер северо-восточный 22 декабря в горных районах области, 23-24 декабря на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Мангистауской области усилится ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с.

22 декабря на западе, севере, востоке Костанайской области возможна низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области - туман, а на дорогах гололедица.

22 декабря на западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель.

Завтра на юго-западе, востоке области Абай пообещали туман.

В воскресенье в Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере, юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер юго-западный на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Завтра декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области тоже ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.