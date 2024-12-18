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"Продолжаются попытки подкупа": в МВД вновь обратились к казахстанцам

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане завели 70 уголовных дел за попытки подкупа полицейских. В МВД в связи с этим выступили с призывом к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД, ведомство продолжает усиленно работать над обеспечением правопорядка и безопасности в стране. И сегодня действия сотрудников полиции и граждан фиксируются видеокамерами, регистраторами и смартжетонами, а мониторинг осуществляется департаментом собственной безопасности МВД.

Однако, несмотря на предупреждения, попытки подкупа сотрудников полиции продолжаются, отмечают в министерстве.

"С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток. К примеру, в Астане гражданин оставил деньги в бардачке служебной машины, надеясь избежать ответственности. Нарушитель привлечен к уголовной ответственности. В Кокшетау мужчина предложил полицейским 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования. Дело передано в суд", - озвучили факты в МВД.

В Министерстве внутренних дел обращаются к казахстанцам и призывают граждан соблюдать закон и не совершать действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности.

Ранее сообщалось, что поступок казахстанца в служебном авто подвел его под статью. Так, в Костанайской области рассмотрели дело о покушении на дачу взятки в размере 3 тыс. тенге должностному лицу - cотруднику полиции. Казахстанцу назначили штраф в размере 33 750 тенге.

Также в отношении полицейских из Алматы начато досудебное расследование - стражей порядка заподозрили в коррупции.

Ранее пожилой житель Павлодара предстал перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки в 20 тыс. тенге полицейскому. Деньги мужчина положил под документы. В итоге ему назначили штраф в 225 тысяч тенге.

В Западно-Казахстанской области также возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Беларуси - его подозревают в даче взятки полицейскому.

Отметим, что при работе полицейских применяются "смартжетоны", которые невозможно отключить вручную, а также проводится анализ видео с камер наблюдения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201550-prodolzhayutsya-popytki-podkupa-v-mvd-vnov-obratilis-k-kazahstancam/

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