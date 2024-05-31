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"Положил под документы 20 тыс. тенге": павлодарца осудили за попытку дачи взятки полицейскому

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Полицейский работает за компьютером
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пожилой житель Павлодара предстал перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки в 20 тыс. тенге дознавателю, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по факту покушения на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст.24 - ч.1 ст.367 УК) рассматривалось судом №2 Павлодара.

"28 ноября 2023 года с целью дачи взятки дознавателю полиции гражданин положил ему в кабинете на столе под рабочие документы 20 тыс. тенге.

По умыслу подсудимого, данная взятка предназначалась за возврат ему грузовой автомашины с территории специализированной стоянки КГУ "Коммунсервис", - установил суд.

Полицейский, обнаружив деньги, обратился с письменным рапортом на имя своего руководства.

"Тем самым преступный умысел гражданина не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам", - отметили в суде.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами и заключениями судебных экспертиз.

"По закону более строгий вид наказания может быть назначен, только если менее строгий вид не позволит обеспечить цели исправления осужденного и предупреждения совершения уголовного правонарушения впредь. Срок и размер наказания за покушение на преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера основного наказания", - пояснили в суде.

С учетом смягчающих обстоятельств, принимая во внимание пожилой возраст подсудимого, привлечение его к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, суд назначил мужчине штраф в размере 225 тыс. тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, лично или через посредника, наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109921-polozhil-pod-dokumenty-20-tys-tenge-pavlodarca-osudili-za-popytku-dachi-vzyatku-policeyskomu/

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