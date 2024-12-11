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"Достал 3000 тенге": поступок казахстанца в служебном авто подвел его под статью

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мужчина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанайской области рассмотрели дело о покушении на дачу взятки в размере 3 тыс. тенге должностному лицу - cотруднику полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о покушении на дачу взятки должностному лицу лично (ч.3 ст.24 - ч.1 ст.367 УК) рассмотрели в Федоровском районном суде.

По информации суда, казахстанец передвигался на автомашине марки "ГАЗ" и на 473 километре автодороги сообщением Алматы - Екатеринбург из-за отсутствия задних габаритных огней был остановлен сотрудниками патрульной полиции. Затем он сел в служебную автомашину.

"При проверке его документов у него возник преступный умысел, направленный на дачу взятки должностным лицам за непривлечение его к административной ответственности. Несмотря на предупреждение сотрудника полиции о том, что дача взятки должностному лицу влечет уголовную ответственность, гражданин достал 3 000 тенге и положил их на панель", - рассказали в суде.

Как установил суд, тем самым он совершил действия, непосредственно направленные на дачу взятки в размере 3 000 тенге должностному лицу.

Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как сотрудниками полиции преступные действия были пресечены на месте.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде штрафа. Подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, его чистосердечное раскаяние, полное признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

В суде дело рассмотрели в сокращенном порядке. Суд признал казахстанца виновным в совершении уголовного правонарушения. Его приговорили к штрафу в размере 11,25-кратной суммы взятки, то есть 33 750 тенге. Также мужчину пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Приговор пока вступил в законную силу.

Также стало известно, что в Байконуре мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства в размере 400 рублей, что составляет около 2 тыс. тенге. В суде нарушителю назначили штраф.

Ранее жителя области Ұлытау приговорили к штрафу на сумму более полумиллиона тенге за попытку дать взятку полицейскому в 1 тыс. тенге.

А в Акмолинской области пресекли попытку дачи взятки в 20 тыс. тенге сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Случай произошел на временном блокпосту на участке республиканской трассы Екатеринбург - Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199105-dostal-3000-tenge-postupok-kazahstanca-v-sluzhebnom-avto-podvel-ego-pod-statyu/

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