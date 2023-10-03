Иностранца заподозрили в даче взятки полицейскому в ЗКО

В Западно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Беларуси - его подозревают в даче взятки полицейскому, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Согласно информации в новостном Telegram-канале МВД РК, гражданин Беларуси нарушил ПДД и за непривлечение к административной ответственности предложил взятку сотрудникам патрульной полиции в размере 2 тысяч рублей.

"Полицейские вызвали следственно-оперативную группу ОП Теректинского района по факту дачи взятки должностному лицу.

В настоящее время по данному делу начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК (Дача взятки)", - говорится в сообщении.

Машину мужчины водворили на спецстоянку. Водитель подписал обязательство о явке.

В МВД напомнили, что с начала этого года запущен пилотный проект Integrity check для проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность.

"Каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования", - рассказали в министерстве.

Отметим, согласно статье 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 40-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от 40-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, наказываются штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.