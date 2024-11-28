"Невозможно отключить вручную": как работают смартжетоны казахстанских полицейских

При работе полицейских применяются "смартжетоны", которые невозможно отключить вручную, а также проводится анализ видео с камер наблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, Министерство внутренних дел усилило меры по обеспечению правопорядка и неотвратимости наказания за любые нарушения закона.

Подчеркивается, что Департамент собственной безопасности МВД активно контролирует работу центров оперативного управления и патрульной службы. Центры оперативного управления работают круглосуточно, фиксируя действия патрульных полицейских.

Как уточняют в МВД, сотрудники оснащены "смартжетонами", которые невозможно отключить вручную. Эти устройства постоянно записывают все действия, что исключает возможность отклонения от установленных требований.

Кроме того, используется система, анализирующая данные с камер видеонаблюдения, интегрированная с искусственным интеллектом. Это позволяет выявлять любые нарушения и оперативно реагировать на них.

"Работа полиции направлена на обеспечение неотвратимости наказания для каждого нарушителя закона, вне зависимости от его статуса, должности или положения. Исключений нет.

Необходимо учесть, что патрульные полицейские строго выполняют требования закона. Любое противоправное действие с их стороны влечет за собой строгие последствия. Призываем граждан соблюдать закон, выполнять законные требования полицейских и не принимать попытки подкупа должностных лиц", - обратился к казахстанцам начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Спикер напоминает, что МВД и Антикоррупционная служба заключили меморандум о противодействии коррупции в собственных рядах. В рамках него работа в данном направлении будет еще больше усилена.

"Если вы стали свидетелями некорректного поведения сотрудников, вы можете сообщить об этом в департамент собственной безопасности МВД или на телефон доверия 1402. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность, правопорядок и справедливость в нашем обществе", - отметил Шынгыс Алекешев.

Напомним, три дня назад попытка дачи взятки сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей была пресечена в Акмолинской области. Водитель грузовика предложил 20 тысяч тенге полицейскому. По факту дачи взятки начато досудебное расследование, купюры изъяты.

Добавим, согласно положениям статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.