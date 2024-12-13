Команду КВН из Караганды пригласили на сочинский фестиваль "КиВиН-2025"

Команда КВН "Жаным" из Карагандинского университета имени академика Букетова стала чемпионом лиги "Иртыш" и получила приглашение на международный фестиваль "КиВиН-2025", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, команда "Жаным" состоит исключительно из девушек и была основана в прошлом году. Коллектив включает восемь участниц с опытом игры в КВН от 4 до 10 лет.

"Из игры в игру мы доказываем, что девушки тоже могут шутить. Они имеют такую же юмористическую силу, как и парни. Костяк шуток мы придумываем вместе. Также с нами работают опытные редакторы КВН.

Победа в лиге "Иртыш-2024" стала для нас событием. Это единственная официальная лига в Казахстане Международного союза КВН", - рассказала руководитель команды Алина Насырова.

Сезон лиги "Иртыш" начинали 15 команд из Казахстана, но в финал вышли только пять. Благодаря отличной подготовке, артистичности и шуткам команда "Жаным" смогла одержать победу.

Самым значимым событием для команды стало приглашение на фестиваль "КиВиН-2025". На этом международном мероприятии ежегодно собирается более 500 команд. Помимо выступлений, участники могут посетить мастер-классы от опытных КВНщиков.

"Попасть на "КиВиН" - мечта каждого игрока в КВН. На сочинском фестивале происходит распределение по всем главным лигам.

Пока мы не ставим амбициозных целей, так как команда достаточно молодая. Для нас главное - получить ценный опыт, удачно выступить и зарекомендовать себя. В Сочи мы поедем с нашим лучшим материалом", - поделилась Алина Насырова.

Недавно "Жаным" вернулась из Новосибирска, где участвовала в фестивале лиги "Сибирь". Среди 19 команд девушки закрывали шоу и настолько впечатлили жюри, что были приглашены на новый сезон.

Ранее сообщалось, что в Приозерске ко Дню Независимости приготовили хот-дог длиной 36 метров, установив новый рекорд Казахстана. На изготовление блюда потребовались усилия команды из девяти человек.

Помимо этого, на аллее звезд легкой атлетики в Караганде увековечили имя призера Паралимпийских игр Дастана Мукашбекова, который завоевал бронзовую медаль в метании ядра.