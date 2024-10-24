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Новое имя появилось на аллее звезд в Караганде

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Аллея звезд легкой атлетики
Аллея звезд легкой атлетики. Фото: gov.kz

На аллее звезд легкой атлетики в Караганде увековечили имя призера Паралимпийских игр Дастана Мукашбекова, который завоевал бронзовую медаль в метании ядра, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Караганде на аллее звезд легкой атлетики появилось новое имя - звезда призера Паралимпийских игр в Париже Дастана Мукашбекова. Параспортсмен завоевал бронзовую медаль в метании ядра.

"Огромное спасибо! Очень приятно, что меня продолжают поздравлять. Земляки гордятся мной, а теперь моя звезда есть на этой аллее славы. Представляю, что будет, если я завоюю золотую медаль на Паралимпиаде. Это моя главная цель, и я сделаю все, чтобы ее достичь", - сказал Дастан Мукашбеков.

Аллея звезд легкой атлетики
Аллея звезд легкой атлетики. Фото: gov.kz

В акимате напомнили, что аллея звезд на территории карагандинского легкоатлетического манежа имени К. Нуржанова была открыта в прошлом году.

Здесь увековечены достижения выдающихся спортсменов области, таких как единственный в Казахстане двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Владимир Муравьев, призер Олимпийских игр Дмитрий Карпов, а также победители Азиатских игр и чемпионатов Азии Сергей Засимович и Марина Аитова.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Хидаят Гейдаров стал победителем Олимпиады-2024 и принес сборной Азербайджана первую медаль турнира. Спортсмен родился в Караганде. В трехлетнем возрасте вместе с семьей он переехал в Баку. На Олимпиаде-2024 Гейдаров выступил в весовой категории до 73 килограммов.

Помимо этого, при поддержке акимата города Караганды молодежным ресурсным центром реализуется ряд проектов, направленных на поддержку, развитие и социализацию молодежи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178560-novoe-imya-poyavilos-na-allee-zvezd-v-karagande/

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