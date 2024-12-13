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Затор из 500 грузовиков образовался на границе Казахстана с Россией

Опубликовано:

Затор на границе
Скопление машин. Иллюстративное фото: pixabay.com

С ночи на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону России, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

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По данным пресс-службы Комитета государственных доходов РК, скопление образовалось из-за ухудшения погодных условий в Западно-Казахстанской области Казахстана и Самарской области России, где наблюдаются сильный снегопад, метели, гололедица.

"Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено. По информации МЧС России, ограничения, ориентировочно, будут действовать до 22 часов 13 декабря 2024 года.

Грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту и ожидают улучшения погодных условий", — рассказали в КГД.

В пресс-службе КГД добавили, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации.

"Им предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях", — сказано в сообщении.

Напомним, в начале декабря водители фур из Западно-Казахстанской области в очередной раз пожаловались на заторы на казахстанско-российской границе. Тогда заторы объяснили ремонтом на российской пограничном посту "Маштаково".

До этого на длинную автомобильную очередь на пограничном посту "Сырым" в сторону российской Самары жаловались в октябре этого года. Водители фур также пожаловались на ситуацию.

Добавим, что накануне в КГД предупредили, что 16-17 декабря пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет из-за праздников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200107-zator-iz-500-gruzovikov-obrazovalsya-na-granice-kazahstana-s-rossiey/

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