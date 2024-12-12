Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на два дня

16-17 декабря пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

В Комитете государственных доходов РК напомнили, что в соответствии с соглашением между Казахстаном и Китаем о пунктах пропуска через государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран.

"В связи с празднованием Дня Независимости РК, с 16 по 17 декабря 2024 года, пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в КГД.

При этом, железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме. Комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.

"Просим отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам", - добавили в КГД.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в области Абай открыли новый переход через пограничный пост Бахты, который позволит казахстанцам пешком пересекать границу с Китаем.

По информации на официальном сайте КНБ РК, на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска - "Достык" и "Алтынколь", а также 3 автомобильных - "Нур Жолы", "Достык", "Бахты".

К слову, с 10 ноября прошлого года начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.