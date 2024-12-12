Угроза подтопления: алматинцев предупредили о резком подъеме уровня воды в реке

Жителей южной столицы предупредили о резком подъеме уровня воды в реке Киши Алматы до критического уровня, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгиромет".

Как пояснили в ведомстве, в связи со сложными ледовыми явлениями в период 12-15 декабря 2024 года на гидрологических постах реки Киши Алмты - МП Медеу и реки Киши Алматы - Алматы наблюдается резкое повышение уровня воды.

"Уровень воды на ГП р. Киши Алматы - МП Медеу 12.12.2024 г. на 12.00 часов составил 137 см. Критический уровень в зимнее время 136 см. Уровень воды на ГП р. Киши Алматы - Алматы 12.12.2024 г. на 12.00 часов составил 247 см. Критический уровень в зимнее время 248 см", - уточнили в ведомстве.

Синоптики предупредили, что при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Ранее синоптики предупредили, что в период с 12 по 14 декабря в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в некоторых регионах до плюсовых значений.

Погоду на большей части республики будет определять ложбина северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды.

Ожидается снег, метель, порывистый ветер 13 и 14 декабря на западе и юге страны. 14 декабря на юго-востоке страны прогнозируются дождь, снег, гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны.