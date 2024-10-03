"За 12 часов проехал 3 км": на очередь фур на границе с Россией пожаловались водители (видео)

В Сети появилась информация о длинной автомобильной очереди, образовавшейся на казахстанско-российской границе. Водители фур жалуются на ситуацию, передает NUR.KZ.

Информацию опубликовал Instagram-аккаунт "Мой город". В редакцию обратились водители большегрузных машин, которые в настоящее время стоят в очереди на пограничном посту "Сырым" в сторону российской Самары. Они пожаловались на гигантскую очередь к посту.

"Я приехал к посту - даже не к посту, а к концу очереди за 20 километров до поста "Сырым" - сегодня в шесть утра. За все это время, то есть за 12 часов, я проехал всего около трех километров. Мы сейчас стоим у заправки, и очередь продвигается так же медленно. Это просто крик души. Как нам работать?! Что происходит на границе и по чьей вине мы стоим, мы не знаем!" - рассказал изданию водитель Акылбек Әдейетов.

В подтверждение мужчина прислал видео очереди. Съемка производится у села Бейбитшилик (в прошлом - село Погодаево) района Байтерек.

"Постоянно вот такие очереди на этом посту. Почему? Для кого его ремонтировали, государство вкладывало деньги? Почему на каком-то межгосударственном уровне нельзя решить этот вопрос? Через другие посты проезжать - значит делать большой круг. Это во-первых. Во-вторых, плохие дороги. Например, если ехать через пост "Чаган" (на российской стороне пост "Теплое"), то я проезжаю дополнительные десятки километров, причем часть по бездорожью", - возмущаются водители фур.

По данным авторов поста, действительно, уже продолжительное время на посту "Маштаково" наблюдается большое скопление транспортных средств.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации с очередью на границе в профильное министерство и погранслужбу. Нам сообщили, что согласно информации пограничного ведомства РФ по Оренбургской области в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково" 30 сентября и 1 октября планировалось проведение работ по техническому обслуживанию инспекционного досмотрового комплекса (ИДК), о чем Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области публиковал информацию в своем Instagram. Вероятно, работы не были завершены в срок, что и вызвало скопление автомашин на границе.

Напомним, вчера также сообщалось, что между водителями большегрузов из Кыргызстана и Казахстана случился конфликт у погранпоста "Сырым" из-за несоблюдения очередности при пропуске через границу. В полиции сообщили, что по инциденту начато расследование.

Ранее в августе текущего года КНБ обращался я к казахстанцам из-за возможных трудностей при пересечении границы с Россией. Тогда на сопредельной территории был запланирован ремонт дорожного полотна.

В конце июля сообщалось, что на границе с Российской Федерацией продолжается внедрение электронной очереди - она должна появиться еще на 14 пунктах пропуска. Отмечалось, что на казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года и сейчас функционирует на 7 пунктах пропуска.

В мае на границе Казахстана и России со стороны пограничного пропуска "Сырым" скопилась очередь из двух сотен фур. Как сообщили журналистам в погранслужбе, причиной было проведение работ по обслуживанию технических средств пограничного контроля в международном автомобильном пункте пропуска "Маштаково".

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в ЗКО в феврале этого года. Очереди на пункте пропуска "Сырым" ожидали порядка 500 фур.