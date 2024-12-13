В Алматы холоднее, чем в Астане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 13 декабря, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков в столице не будет. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.