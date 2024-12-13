В Алматы холоднее, чем в Астане: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 13 декабря, в трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков в столице не будет. Днем термометры покажут до -5 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.
В Шымкенте тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 7 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199915-v-almaty-holodnee-chem-v-astane-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/