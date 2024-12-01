Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Встал на 16 часов": водители пожаловались на километровые очереди между Казахстаном и Россией

Опубликовано:

Затор на границе
Скопление машин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Водители фур из Западно-Казахстанской области в очередной раз пожаловались на заторы на казахстанско-российской границе, сообщает портал "Мой город".

По данным издания, в редакцию обратились водители большегрузов, которые застряли на российско-казахстанской границе.

"Приехал на пост "Маштаково" и встал там на 16 часов. Ребята говорили, что это из-за работы казахстанских пограничников, сотрудников ДГД там хватает. "Нейтралка" вся полная. Я два часа не мог с российского поста выехать, именно потому что нейтральная зона была полная", - цитирует издание обратившихся.

В пограничной службе КНБ РК по Западно-Казахстанской области сообщили, что заторы образуются из-за ремонт на российской пограничном посту "Маштаково", о котором они предупреждали. 

Сообщается, что из-за снижения пропускной способности пунктов пропуска "Маштаково" и "Сырым" водителям рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами движения - через менее загруженные автомобильные пункты пропуска "Аксай", "Шаган" и "Таскала".

Напомним, в октябре в Сети появилась информация о длинной автомобильной очереди на пограничном посту "Сырым" в сторону российской Самары. Водители фур также пожаловались на ситуацию.

В начале ноября этого года на пункте пропуска "Курмангазы" наблюдалось скопление порядка 280 грузовиков, следующих в Россию. Сообщалось, что причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау - Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств

Ранее пробку из автомобилей заметили на границе Казахстана и Узбекистана. Скопление машин объяснили остановкой подачи электроэнергии, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".

На прошлой неделе на приграничном с Узбекистаном пункте пропуска "Тажен" образовалась очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194731-vstal-tam-na-16-chasov-voditeli-pozhalovalis-na-kilometrovye-ocheredi-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie