"Встал на 16 часов": водители пожаловались на километровые очереди между Казахстаном и Россией
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Водители фур из Западно-Казахстанской области в очередной раз пожаловались на заторы на казахстанско-российской границе, сообщает портал "Мой город".
По данным издания, в редакцию обратились водители большегрузов, которые застряли на российско-казахстанской границе.
"Приехал на пост "Маштаково" и встал там на 16 часов. Ребята говорили, что это из-за работы казахстанских пограничников, сотрудников ДГД там хватает. "Нейтралка" вся полная. Я два часа не мог с российского поста выехать, именно потому что нейтральная зона была полная", - цитирует издание обратившихся.
В пограничной службе КНБ РК по Западно-Казахстанской области сообщили, что заторы образуются из-за ремонт на российской пограничном посту "Маштаково", о котором они предупреждали.
Сообщается, что из-за снижения пропускной способности пунктов пропуска "Маштаково" и "Сырым" водителям рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами движения - через менее загруженные автомобильные пункты пропуска "Аксай", "Шаган" и "Таскала".
Напомним, в октябре в Сети появилась информация о длинной автомобильной очереди на пограничном посту "Сырым" в сторону российской Самары. Водители фур также пожаловались на ситуацию.
В начале ноября этого года на пункте пропуска "Курмангазы" наблюдалось скопление порядка 280 грузовиков, следующих в Россию. Сообщалось, что причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау - Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств
Ранее пробку из автомобилей заметили на границе Казахстана и Узбекистана. Скопление машин объяснили остановкой подачи электроэнергии, что повлияло на работу пунктов пропуска "Атамекен" и "Б. Конысбаева".
На прошлой неделе на приграничном с Узбекистаном пункте пропуска "Тажен" образовалась очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194731-vstal-tam-na-16-chasov-voditeli-pozhalovalis-na-kilometrovye-ocheredi-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey/