Непогода в Астане: жителям посоветовали ограничить выход на улицу

Спасатели предупредили жителей Астаны о правилах безопасности из-за сильного ветра, который завтра ожидается в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

На сайте акимата Астаны сообщили, что 12 декабря в столице ожидается ветер 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий, акимат привел рекомендации ДЧС Астаны по соблюднию мер безопасности во избежание травм и несчастных случаев при сильном ветре:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (по возможности оставаться в помещениях);

взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах или в магазинах;

не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

нельзя стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

не оставлять автотранспорт недалеко от гнилых и старых деревьев.

Кроме того, спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:

"Необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;

не выходить на мороз голодным;

забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;

выбирайте обувь на толстой подошве;

закрывайте конечности и открытые участки тела;

одевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье", - рекомендуют спасатели.

Добавим, что в ноябре этого года на Астану обрушилась непогода в виде порывистого ветра и метели. В столичном управлении общественного здравоохранения сообщали о пострадавших.

Тогда спасатели также призывали соблюдать меры безопасности. Кроме того, было принято решение о сокращении уроков в школах.