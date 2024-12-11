Непогода в Астане: жителям посоветовали ограничить выход на улицу
Опубликовано:
Спасатели предупредили жителей Астаны о правилах безопасности из-за сильного ветра, который завтра ожидается в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
На сайте акимата Астаны сообщили, что 12 декабря в столице ожидается ветер 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий, акимат привел рекомендации ДЧС Астаны по соблюднию мер безопасности во избежание травм и несчастных случаев при сильном ветре:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (по возможности оставаться в помещениях);
- взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал на улице, рекомендовано укрыться в подземных переходах или в магазинах;
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- нельзя стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- не оставлять автотранспорт недалеко от гнилых и старых деревьев.
Кроме того, спасатели дали рекомендации о том, как вести себя при сильном морозе:
- "Необходимо постоянно двигаться, нельзя стоять на одном месте, садиться на снег или холодные предметы, особенно опасны металл и бетон;
- не выходить на мороз голодным;
- забудьте про вредные привычки, не употребляйте алкоголь;
- выбирайте обувь на толстой подошве;
- закрывайте конечности и открытые участки тела;
- одевайте теплую, многослойную одежду и используйте термобелье", - рекомендуют спасатели.
Добавим, что в ноябре этого года на Астану обрушилась непогода в виде порывистого ветра и метели. В столичном управлении общественного здравоохранения сообщали о пострадавших.
Тогда спасатели также призывали соблюдать меры безопасности. Кроме того, было принято решение о сокращении уроков в школах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199206-nepogoda-v-astane-zhitelyam-posovetovali-ogranichit-vyhod-na-ulicu/