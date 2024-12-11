Потепление ожидается практически по всему Казахстану в ближайшие дни

Синоптики сделали прогноз погоды по Казахстану на 12-14 декабря - в ближайшие дни в стране ожидается постепенное повышение температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что погоду на большей части республики будет определять ложбина северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, метель, порывистый ветер 13 и 14 декабря на западе и юге страны. 14 декабря на юго-востоке страны прогнозируются дождь, снег, гололед.

Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны - до 0...-8 мороза, на остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

"Ночью на северо-западе, севере - до -3...-10 мороза, в центре Казахстана - до -5...-13 мороза, на востоке - до -...10...-20 мороза, на юго-востоке республики - до 0...-10 мороза, в южных областях - до -8 мороза до +2 тепла", - сообщили в "Казгидромете".

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на сегодня, 11 декабря, для жителей трех мегаполисах Казахстана - Астаны, Алматы и Шымкента.

Также в "Казгидромете" публиковали прогноз погоды на декабрь по всему Казахстану. Сообщалось, что ожидаются снег, метель и порывистый ветер, на западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Кроме того, синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.