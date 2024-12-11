Морозы до 15 градусов обещают в трех мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 11 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидаются морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно, без осадков. Термометры днем покажут до -5 градусов, а ночью в городе похолодает до -14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Днем в столице обещают до -9 градусов, ночью температура снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 9,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.