Матч "Астана" - "Челси": полиция Алматы предупредила о махинациях с билетами
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Департамент полиции Алматы предупредил футбольных болельщиков о возможных махинациях мошенников по продаже билетов на матч "Астана" и "Челси", передает NUR.KZ.
Гражданам напомнили, что в целях безопасности от мошенников билеты необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи.
К слову, матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы в 20:30 по казахстанскому времени.
Ранее о мошенниках предупреждали также в акимате Алматы.
Между тем в связи со спортивным событием полицию мегаполиса перевели на усиленный вариант несения службы. Силами стражей порядка будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним.
Отметим, что в конце ноября футбольный клуб "Астана" объявил, что все билеты на матч против "Челси" (Лондон, Великобритания), которые поступили в продажу, были сразу же раскуплены за день.
Несколько дней назад запустили вторую волну продажи билетов.
Также мы писали, за сколько казахстанцы покупали билеты на матч.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198997-match-astana-chelsi-policiya-almaty-predupredila-o-moshennikah/