Матч "Астана" - "Челси": полиция Алматы предупредила о махинациях с билетами

Департамент полиции Алматы предупредил футбольных болельщиков о возможных махинациях мошенников по продаже билетов на матч "Астана" и "Челси", передает NUR.KZ.

Гражданам напомнили, что в целях безопасности от мошенников билеты необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи.

К слову, матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы в 20:30 по казахстанскому времени.

Ранее о мошенниках предупреждали также в акимате Алматы.

Между тем в связи со спортивным событием полицию мегаполиса перевели на усиленный вариант несения службы. Силами стражей порядка будут обеспечены правопорядок и дорожная безопасность как на самом спортивном объекте, так и участках, граничащих с ним.

Отметим, что в конце ноября футбольный клуб "Астана" объявил, что все билеты на матч против "Челси" (Лондон, Великобритания), которые поступили в продажу, были сразу же раскуплены за день.

Несколько дней назад запустили вторую волну продажи билетов.

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