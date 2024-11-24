"Астана" сделала заявление о продаже билетов на матч Лиги конференций против "Челси"

Футбольный клуб "Астана" объявил, что все билеты на матч против "Челси" (Лондон, Великобритания), которые поступили в продажу сегодня были сразу же раскуплены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Сегодня завершился первый этап продажи билетов на матч «Астана» - «Челси». С учетом опыта прошлых европейских матчей «Астаны» и Казахстанской федерации футбола во время игр Лиги наций УЕФА, реализация продажи билетов на матч Лиги конференций УЕФА будет разделена на два этапа.

Билеты поступят в продажу во второй раз в декабре. Как заявляют представители ФК "Астана", они принимают все меры для равноправного распределения продаж билетов. Каждый билет будет именным, для безопасности в случае их перепродажи.

Напомним, матч группового этапа Лиги конференций УЕФА против "Челси" состоится 13 декабря на "Центральном стадионе" в Алматы.

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