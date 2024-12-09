Вторая волна билетов на матч "Астана" - "Челси" поступила в продажу

Футбольный клуб "Астана" на своем официальном аккаунте в Instagram объявил о продаже дополнительных билетов на матч Лиги конференций УЕФА против английского "Челси", передает NUR.KZ.

Матч состоится на "Центральном стадионе" в Алматы 12 декабря в 20:30 по казахстанскому времени.

У болельщиков появилась дополнительная возможность приобрести билеты на самый ожидаемый матч в казахстанском футболе.

Напомним, первые билеты появились в продаже 24 ноября и были раскуплены в первые часы реализации. С учетом опыта прошлых европейских матчей «Астаны» и Казахстанской федерации футбола во время игр Лиги наций УЕФА, продажа билетов была разделена на два этапа.

Как заявляют представители ФК "Астана", они принимают все меры для равноправного распределения продаж билетов. Каждый билет будет именным, для безопасности в случае их перепродажи.

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