Стало известно, за сколько казахстанцы покупали билеты на матч "Астана" - "Челси"

24 ноября в продажу поступили билеты на долгожданный матч "Астаны" в Лиге конференций УЕФА против лондонского "Челси", которые были раскуплены в первые же часы реализации, передает NUR.KZ.

Правила покупки билетов

В этот раз организаторы матча учли многие моменты, чтобы обезопасить болельщиков от перекупщиков и искусственного подъема цен.

Футбольный клуб "Астана" установил правила, по которым в одни руки можно были приобрести не более четырех билетов, который будут носить именной характер. При их покупке необходимо было внести личные данные. а при посещении матча принести с собой документ удостоверяющий личность.

Цены на билеты

После старта продаж у фанатов была возможность приобрести билеты по разной цене. Так стоимость одного билета начиналась с 10 тысяч тенге. В зависимости от расположения сектора цены менялись. Так, на сектор 46 можно было приобрести билеты за 15 тысяч тенге.

Самая высокая стоимость 40 тысяч тенге наблюдалась в близкорасположенных секторах.

Второй этап продажи билетов

После высокого ажиотажа, клуб заявил, что будут реализованы дополнительные билеты. Точные даты не были названы, как в случае и с первым этапом, болельщиков предупредили за день.

Пресс-служба "Астаны" заявила на своей странице в Instagram, что второй этап будет производиться в начале декабря.

Напомним, матч "Астана" - "Челси" пройдет 12 декабря в 20:30 на "Центральном стадионе" в Алматы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.