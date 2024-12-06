Необычные блюда национальной кухни показали в Актобе (фото)

В одном из ресторанов Актобе состоялась гастровыставка забытых национальных блюд, организованная в рамках фестиваля "Сыбаға", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках фестиваля национальных традиций "Сыбаға" в одном из ресторанов прошла гастрономическая выставка национальных блюд "Береке" с участием представителей города Актобе и районов.

Цель мероприятия - популяризация национальных блюд, знакомство с гастрономическими традициями страны, сохранение культурного наследия, обучение молодежи традиционным рецептам и кулинарным навыкам, повышение их интереса, а также укрепление духовно-культурных связей между регионами.

Для демонстрации традиционных блюд каждому району была выделена специальная площадка.

Выставка блюд национальной кухни. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

На стенде от Шалкарского района особое внимание привлекла композиция под названием "Шалкарское комбо", включающая натуральные мясные продукты: казы из конины, три вида колбасы, копченый курдюк, а также тары-талкан и кумыс, упакованные в специальную коробку.

Готовый продукт в вакуумной упаковке представляет на рынок житель города Шалкар - частный предприниматель Айбек Сагынаев. Продукция под брендом Шалкара, подходящая для подарков, вызвала большой интерес у посетителей.

Свои кулинарные достижения представили также повара ресторана. Особое внимание гостей привлекла технология приготовления горячего блюда "Бүрме қарын" (запеченный желудок). Мясо, запечатанное в желудок, обернутое в глину, повара готовили на огне из саксаула.

Выставка блюд национальной кухни. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Уилцы продемонстрировали процесс обдирки тары в ступе, перемалывания зерна и показали, как изготавливается местный брендовый продукт. Представители Темирского района на большом экране рассказали об уникальном блюде - "өрме төстік" (заплетенная грудинка).

Мугалжарцы подошли к выставке с особой подготовкой. Гостям подробно объяснили процесс хранения желтого масла в желудке, разделки мяса, приготовления таких забытых национальных блюд, как куырдак, әсіп (блюдо из фарша и риса).

По итогам выставки все районы были награждены в различных номинациях, таких как "Лучший традиционный напиток", "Лучший региональный рецепт", "Лучший район".

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