Необычные блюда национальной кухни показали в Актобе (фото)
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В одном из ресторанов Актобе состоялась гастровыставка забытых национальных блюд, организованная в рамках фестиваля "Сыбаға", передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках фестиваля национальных традиций "Сыбаға" в одном из ресторанов прошла гастрономическая выставка национальных блюд "Береке" с участием представителей города Актобе и районов.
Цель мероприятия - популяризация национальных блюд, знакомство с гастрономическими традициями страны, сохранение культурного наследия, обучение молодежи традиционным рецептам и кулинарным навыкам, повышение их интереса, а также укрепление духовно-культурных связей между регионами.
Для демонстрации традиционных блюд каждому району была выделена специальная площадка.
На стенде от Шалкарского района особое внимание привлекла композиция под названием "Шалкарское комбо", включающая натуральные мясные продукты: казы из конины, три вида колбасы, копченый курдюк, а также тары-талкан и кумыс, упакованные в специальную коробку.
Готовый продукт в вакуумной упаковке представляет на рынок житель города Шалкар - частный предприниматель Айбек Сагынаев. Продукция под брендом Шалкара, подходящая для подарков, вызвала большой интерес у посетителей.
Свои кулинарные достижения представили также повара ресторана. Особое внимание гостей привлекла технология приготовления горячего блюда "Бүрме қарын" (запеченный желудок). Мясо, запечатанное в желудок, обернутое в глину, повара готовили на огне из саксаула.
Уилцы продемонстрировали процесс обдирки тары в ступе, перемалывания зерна и показали, как изготавливается местный брендовый продукт. Представители Темирского района на большом экране рассказали об уникальном блюде - "өрме төстік" (заплетенная грудинка).
Мугалжарцы подошли к выставке с особой подготовкой. Гостям подробно объяснили процесс хранения желтого масла в желудке, разделки мяса, приготовления таких забытых национальных блюд, как куырдак, әсіп (блюдо из фарша и риса).
По итогам выставки все районы были награждены в различных номинациях, таких как "Лучший традиционный напиток", "Лучший региональный рецепт", "Лучший район".
Ранее мы представляли подборку оригинальных казахских блюд с национальным колоритом. В список вошли сырне с капустой и бараниной, жареная каттама с луком, казы, салма и жент.
Также сообщалось, что в разных регионах Казахстана готовят бешбармак с некоторыми вариациями, придавая ему уникальные вкусовые нюансы и особенности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197001-neobychnye-blyuda-nacionalnoy-kuhni-pokazali-v-aktobe-foto/