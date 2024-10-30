Токаев наградил известного тренера по дзюдо и упомянул Елдоса Сметова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Мариусу Визеру за вклад в развитие и популяризацию дзюдо. По его словам, в Казахстане данный вид спорта пользуется огромным интересом, особенно среди детей и молодежи.

"Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно. Функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.

Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо", - отметил Глава государства.

Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитие дзюдо в Казахстане.

"Для меня большая честь находиться здесь. Хочу выразить благодарность Вам и Казахстану за поддержку, которую Вы оказываете не только дзюдо, но и всему спортивному движению, которое сегодня является одним из инструментов образования, социальной интеграции, а также фактором мира. Все члены нашей семьи дзюдо едины и стремятся к одной цели - воспитанию и лучшей интеграции в общество достойного человека", - сказал Мариус Визер.

Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие Академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.

Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в нашей стране.

В завершение глава государства наградил Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане.

На сайте Национального олимпийского комитета Казахстана указано, что Мариус Визер родился в 1958 году в Австрии. С 1982 по 1985 годы он работал тренером по дзюдо, а с 2007 года является президентом Международной федерации дзюдо.

Ранее стало известно, что Казахстан выбран местом проведения чемпионата мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году. Тогда отмечалось, что наша страна уже становилась местом проведения мирового первенства лучших дзюдоистов планеты. В 2015 году чемпионат мира проходил в Астане. На тех соревнованиях олимпийский чемпион 2024 года Елдос Сметов принес стране золотую медаль.

Добавим, что дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.