"Приехал поесть конину": американец сделал предложение своей девушке из Австралии близ Алматы

Турист из США Роберт Колб сделал предложение своей возлюбленной из Австралии в уникальном месте - на Большом Алматинском озере, передает корреспондент NUR.KZ.

О необычном предложении о женитьбе рассказала алматинская подруга пары Алина Цой. По ее словам, с Робертом она познакомилась в городе Загребе, Хорватия. Алина и ее спутник оказались в одном купе с американцем и разговорились.

Роберт оказался соло-путешественником из Чикаго, который к тому времени уже два месяца исследовал Европу. Ребята предложили ему посетить Казахстан, чтобы попробовать конину.

"Вскоре после нашего знакомства он нашел свою любовь в Праге. Джессика - тоже соло-путешественница из Австралии. После этого они стали путешествовать по миру вместе.

Месяц назад Роберт написал нам, что они купили билет в Казахстан. Мы были приятно удивлены и составили им гайд по Алматы: куда пойти, чем заняться и так далее", - говорит Алина.

Роберт и Джессика. Фото: из личного архива

Когда Роберт и Джессика прилетели в Алматы, они рассказали, что слышали о Большом Алматинском озере и очень хотят туда попасть. Американец даже обмолвился, что планирует сделать предложение своей избраннице, но пока не решил, где именно. Но увидев красоту озера, он шепнул друзьям, что этот момент настал.

"Теперь я знаю, что люди — одна из главных причин приехать сюда. Чем больше я изучал страну, тем больше мне хотелось приехать - конечно, чтобы поесть конины и увидеть Эли и Алину", - говорит турист.

Предложение на БАО. Фото: из личного архива

Роберт отметил, что Казахстан стал юбилейной, пятидесятой страной, которую посетила австралийка. А вид, который открылся на БАО, был "слишком идеальным, чтобы упустить его".

"Это действительно прекрасная страна с точки зрения природы, кухни и людей. Я не могу представить лучшего места для этого (для предложения о замужестве - прим.ред.)", - добавил Роберт.

Предложение на БАО. Фото: из личного архива

Джессика же отметила, что идти пешком ей было тяжело, но результат оказался идеальным сочетанием усталости, радости и любви на одном из самых красивых фонов, которые когда-либо встречала девушка.

"То, как мне сделали предложение, показалось мне идеальным способом отдать дань уважения отношениям и воспоминаниям, которые мы построили, исследуя мир", - поделилась Джессика.