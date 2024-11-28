"Готовимся загодя": что делают в Караганде, чтобы снизить угрозу подтоплений (видео)

В Караганде активно готовятся к предстоящему весеннему паводку, проводя очистку и восстановление ливневой системы города, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города Мейрама Кожухова.

"К предстоящему весеннему паводку готовимся загодя", - отметил градоначальник на своей официальной странице в Instagram.

Все лето проводились работы по очистке и восстановлению ливневой системы города. На сегодняшний день в целом очищено более 30 км. В текущем году прочистили порядка 17 км, из которых 8420 м. закрытого типа, 8690 м. арычной системы, также до конца декабря планируется обустроить 529 м. ливневых коллекторов.

Проводится большая работа по обустройству обводного арыка в степи со стороны улицы Таттимбета, откуда приходит большая вода. Арык ведется за микрорайоном Таугуль и выводится в Жартасский канал. Это позволит отводить воду сразу в момент ее поступления. На данный момент работы выполнены на 70%, завершение планируется до конца года.

Еще на одном проблемном участке по проспекту Шахтеров, от смотровой камеры в районе дома №36/2, обустраивается дополнительная труба для отведения части объема поступающих талых вод.

Если в настоящее время талая вода в данную смотровую камеру поступала по двум трубам диаметром 1200 кб, то на отведение стояла одна труба. Теперь этот недочет устраняется - укладывается дополнительная труба от камеры, и далее будет сделана врезка в Жартасский канал по улице Сарыарка (канал проходит под дорогой с достаточно большим диаметром трубы).

Также дополнительно обустраивается ливневая система по улице Университетской вблизи домов 78/15, 78/11, 78/19. Здесь ведется работа по дополнительному устройству 263 метров трубопровода диаметром 1000 мм.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

В 2024 году в разных частях страны наблюдались паводки. Они затронули целый ряд регионов, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

В Карагандинской области проводилась активная работа по возмещению ущерба от наводнения. В Шетском районе пострадавшим жителям покупали и отстраивали новые дома, компенсировали потери домашнего скота. Всего в районе были затоплены 60 домов. Новое жилье выдавалось площадью 75 квадратных метров.