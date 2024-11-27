Какой будет погода к концу осени в Казахстане

В период с 28 по 30 ноября на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде снега и дождя, усилится ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В середине недели в южной части запада страны прогнозируют осадки (дождь, снег), гололед, туман и усиление ветра. К концу месяца такая погода ожидается уже на большей части республики.

При этом сильные осадки прогнозируются в горных районах юга Казахстана.

Существенных изменений на температурном фоне не ожидается.

Мы писали, какой сегодня будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте.

Между тем, согласно прогнозу погоды на неделю, в Шымкенте конец недели выдастся дождливым. Максимальная дневная температура прогнозируется завтра в плюс 12 градусов. В столице осадков не ожидается, в субботу будет минус 11 градусов.

В Алматы завтра - ясная погода без осадков. Температура в среднем - плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов.