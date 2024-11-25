Дождливый конец осени обещают синоптики жителям Шымкента

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 25 ноября по 1 декабря, ожидается теплая, но дождливая погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 ноября в Шымкенте будет ясно. Температура в среднем составит плюс 8 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

26 ноября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра составит до 2,8 м/с.

27 ноября осадков не будет. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

28 ноября в Шымкенте будет облачно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 12 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 17 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

29 ноября ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

30 ноября вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,3 м/с.

1 декабря, по прогнозам, вновь будет идти дождь. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 10 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.