Ветер и туман: штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 27 ноября из-за сильного ветра и тумана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков 27 ноября ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай завтра также обещают туман. Ветер восточный, юго-восточный 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области также прогнозируется туман.

27-29 ноября в области Жетісу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Завтра на западе, юге Северо-Казахстанской области, а также в Костанайской и Актюбинской областях обещают туман.

27 ноября в Мангистауской области прогнозируется ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер днем на западе области до 15-20 м/с.

Также в горных районах Туркестанской области, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Туман завтра обещают и в южной половине Акмолинской области, а также в столице - в Астане.