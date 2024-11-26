Ветер и туман: штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана
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Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 27 ноября из-за сильного ветра и тумана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков 27 ноября ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, в центре области Абай завтра также обещают туман. Ветер восточный, юго-восточный 15-18 м/с.
В Западно-Казахстанской области также прогнозируется туман.
27-29 ноября в области Жетісу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.
Завтра на западе, юге Северо-Казахстанской области, а также в Костанайской и Актюбинской областях обещают туман.
27 ноября в Мангистауской области прогнозируется ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер днем на западе области до 15-20 м/с.
Также в горных районах Туркестанской области, в центре Кызылординской области ожидается туман.
Туман завтра обещают и в южной половине Акмолинской области, а также в столице - в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192828-veter-i-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-vo-vseh-regionah-kazahstana/