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Похолодание и дождь обещают в Алматы на этой неделе

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие 7 дней, с 25 ноября по 1 декабря, в Алматы обещают в основном ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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25 ноября в Алматы ожидается ясная погода. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 7 градусов, но ночью температура опустится до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

26 ноября осадков не ожидается. Температура составит около плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 1,9 м/с.

27 ноября также будет ясно, без осадков. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

28 ноября в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,0 м/с.

29 ноября будет облачно, но без осадков. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

30 ноября обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 8 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

1 декабря, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 7 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191760-poholodanie-i-dozhd-obeshchayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Похолодание и дождь обещают в Алматы на этой неделе

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