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Морозы до 16 градусов ожидаются на этой неделе в Астане

Опубликовано:

Машины едут по дороге
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане на этой неделе, с 25 ноября по 1 декабря, обещают погоду без осадков, но при этом в городе похолодает. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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25 ноября в Астане будет ясно, без осадков. Температура в среднем составит минус 5 градусов. Днем термометры покажут до минус 1 градуса, но ночью температура опустится до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

26 ноября осадков не ожидается. Температура составит около минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 3 градуса, а минимальная – минус 10 градусов. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

27 ноября обещают ясную погоду. Средняя температура – минус 9 градусов. Днем температура поднимется до минус 4 градусов, а ночью опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

28 ноября в Астане осадков не будет. Температура в среднем – минус 9 градусов. Максимально температура поднимется до минус 4 градусов, а опуститься может до минус 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,3 м/с.

29 ноября также осадков не ожидается. Среднесуточная температура – минус 11 градусов. Днем воздух прогреется до минус 5 градусов, а ночью похолодает до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

30 ноября будет облачно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 12 градусов. Максимальная температура составит минус 7 градусов, минимальная – минус 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,2 м/с.

1 декабря, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 5 градусов. Днем ожидается до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191755-morozy-do-16-gradusov-ozhidayutsya-na-etoy-nedele-v-astane/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы до 16 градусов ожидаются на этой неделе в Астане

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