От 18 градусов тепла до 13 градусов мороза обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 27 ноября, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем термометры покажут до -4 градусов, ночью температура снизится до -13 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.