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Минобороны обратилось к астанчанам с предупреждением

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Несколько военных самолетов в небе
Военные самолеты. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие дни – 23 и 24 ноября – над Астаной состоятся плановые пролеты истребительной авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

23-24 ноября 2024 года состоятся плановые пролеты истребительной авиации над городом Астана.

Мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.

"Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни. Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полетов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда", – предупредили в Министерстве обороны РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191500-minoborony-obratilos-k-astanchanam-s-preduprezhdeniem/

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