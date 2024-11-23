Минобороны обратилось к астанчанам с предупреждением

В ближайшие дни – 23 и 24 ноября – над Астаной состоятся плановые пролеты истребительной авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

23-24 ноября 2024 года состоятся плановые пролеты истребительной авиации над городом Астана.

Мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полетов Сил воздушной обороны РК по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов.

"Пролет истребителей пройдет на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни. Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полетов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда", – предупредили в Министерстве обороны РК.