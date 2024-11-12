Казахстанских военных переодели в единую форму: в Минобороны провели "показ" (фото)

В Вооруженных силах РК показали единую форму зимней полевой формы одежды для военнослужащих, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

На сайте Минобороны сообщили о переходе Вооруженных сил на новые образцы зимней полевой формы одежды. Сообщается, что о необходимости перехода на единую полевую форму одежды для военнослужащих было заявлено в прошлом году, а в конце 2023 года президент подписал соответствующий указ.

"В особый период другие войска и воинские формирования переходят под начало Вооруженных сил. Соответственно, полевая форма, выполняющая маскирующую функцию и учитывающая особенности климата и географические особенности местности, также должна быть единой", - объяснили в Минобороны.

Демонстрация новой единой формы. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

По данным пресс-службы, существенным изменениям форма одежды подвергалась в 1999, 2006 и 2011 годах, но переход на единый фасон и расцветку военнослужащих всех силовых структур осуществлен впервые.

"Решение в пользу расцветки MultiCam было принято после изучения опыта других стран. У нее отличные свойства маскировки на фоне растительности, городских построек и развалин, в пустынной и каменистой местности.

Новые образцы формы одежды отличаются улучшенной функциональностью и комфортом. Например, воротник стойка закрывает шею при непогоде. Для удобства хранения карманных документов нагрудные карманы расположены под наклоном и застегиваются на ленту велькро. Знаки различия крепятся также на эту ленту и не требуют пришивания. Дополнительная вставка на спине не стесняет движения. Широкий брючной пояс лучше прилегает к телу, на нем есть также приспособления для регулировки обмундирования", - сказано в сообщении.

Зимняя форма одежды. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В информации от МО указано, что изменения внесены и в зимнюю форму одежды. В Минобороны утверждают, что ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами, а утепленные брюки выполнены в виде полукомбинезона. Предусмотрены также трикотажная шапка и шарф-труба из флисовой ткани.

"По просьбе военнослужащих не используемый на практике демисезонный плащ был заменен на куртку. Взамен свитера повседневного предусмотрен свитер полевой. Исходя из природных особенностей, изменен цвет летних ботинок с высокими берцами с черного на песчаный. Для военнослужащих органов управления ботинки с высокими берцами заменены на кроссовки тактические", - отметили в министерстве.

Кроме того, в министерстве рассказали об экономической составляющей новшества.

"Его реализация осуществляется только за счет стоимости сокращаемого обмундирования. Оптимизация норм снабжения снизила ежегодную потребность войск более чем на 140 млн тенге.

При этом имеющиеся на складах запасы, в том числе полевое обмундирование старого образца, будут использоваться в качестве рабочего обмундирования для солдат срочной службы, военнообязанных, привлекаемых на ежегодные сборы, и для сотрудников военизированной охраны. Это позволит ежегодно экономить на закупе аналогичного обмундирования более 400 млн тенге", - заявили в Минобороны.

В сообщении указано, что военная форма одежды и обмундирование изготавливаются исключительно на отечественных предприятиях.

Напомним, новый фасон и предлагаемые расцветки спецодежды военнослужащих были вынесены на обсуждение в Казахстане в начале текущего года. Тогда отмечалось, что спецодежда для военнослужащих будет разделена на летнюю, две демисезонные и зимнюю.

После обсуждений в Минобороны сообщили, что переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Отметим, что в прошлом года президенту представили новую форму Национальной гвардии и туристической полиции. Кроме того, МЧС также приступило к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей.