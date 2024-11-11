Призыв в армию через SMS: останутся ли бумажные повестки, ответили в Минобороны

Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев сегодня рассказал, что изменится в части призыва в армию в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Ахмедиев рассказал о цифровых решениях в армии.

"Те граждане, которые по закону имеют возможность для отсрочки, для освобождения они уже получают (SMS – прим. ред.). Система подсказывает исходя из Big Data, кто подлежит вызову, а кто нет. Тем, кто не подлежит, мы направляем SMS-уведомление, что они могут получить отсрочку или освобождение от срочной службы. Система показала, что сегодня более 400 тысяч человек на осенний призыв получили отсрочку. Если включать и весенний и осенний призыв, то более 700 тысяч человек. Проект работает с прошлого года", – сказал спикер.

Отсрочку, по его словам, могут получить студенты, лица с инвалидностью, женатые мужчины, имеющие детей, а также депутаты и священнослужители.

Также замглавы ведомства ответил на вопрос о бумажных повестках – останутся ли они после введения в Казахстане SMS-уведомлений.

"SMS-уведомления через 1414, но бумажные повестки не исключаем. Когда мы убедимся, что система рабочая, то можно будет полностью перейти на SMS-оповещение. Не у всех мобильные зарегистрированы в базах данных, поэтому мы вынуждены отправлять и бумажные повестки. Опять же бумажные повестки мы направляем только тем гражданам, которые по закону подпадают для прохождения срочной службы", – заявил Ахмедиев.

Напомним, 6 ноября на заседании мажилиса одобрен законопроект о военно-патриотическом воспитании. Среди его норм – возможность отправления Минобороны SMS казахстанским призывникам.

Законопроектом закреплен электронный способ оповещения граждан для призыва на воинскую службу.

Таким образом, Минобороны сможет направлять с этой целью SMS-уведомления через веб-портал "электронного правительства" – службу 1414 и личный кабинет пользователя.

Отмечалось, что закон направлен на создание целостной системы военно-патриотического воспитания граждан и вовлечение в эту работу всех государственных органов, организаций и общественных объединений для проведения согласованной работы в данной сфере.

Кроме того, депутатами были предложены поправки в части создания справедливой системы отсрочек и освобождений. Так, внесена поправка, предусматривающая отсрочку от прохождения срочной воинской службы только один раз для одного уровня образования.