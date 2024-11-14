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"Не хотят вставать на зарядку в 6 утра": об убегающих призывниках высказались в Минобороны

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Военнослужащие стоят в ряд
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В кулуарах сената замминистра обороны Шайх-Хасана Жазыкбаева спросили, почему казахстанских парней призывного возраста буквально ловят на улицах и отправляют в армию, передает корреспондент NUR.KZ.

Замминистра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев ответил, что речь идет об уклонистах.

"Это проводимая местными органами работа в рамках закона. Каждый гражданин РК обязан отслужить в армии – от 18 до 28 лет. В законе сказано и указано, кто может быть освобожден от службы в армии в связи с состоянием здоровья, учебы. Если нет никаких причин, то он должен отслужить в армии", – сообщил он.

У представителя Минобороны спросили, какие солдаты получатся из тех юношей, которые всеми силами пытаются избежать службы – возможно, их не стоит заставлять идти в армию.

"Мы никого не заставляем. Есть не только уклонисты, но и те, кто сам желает служить в армии. Многие потом меняют даже свою позицию после прохождения двухнедельного адаптационного периода, многие меняют свою позицию о том, что в армии плохо, и становятся хорошими солдатами. Такой пример был в моей практике.

Мы же не знаем причин, почему ребята из видеороликов бегут. Может, он шел на свидание с девушкой? Или какие-то другие причины. Надо каждый случай смотреть индивидуально. Но обобщать, что все молодые люди не хотят служить в армии, нельзя.

Я согласен, что это удар по репутации (видео в соцсетях с убегающими от представителей МО парнями – прим. ред.). Но убегающий молодой человек не думает об этом. Может, он не хочет выходить на зарядку в 6 утра", – заявил замминистра обороны.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось видео, как в городах Казахстана на улице "хватают парней". Авторы ролика заявили, что так выглядит "охота за призывниками".

В Минобороны, комментируя кадры, тогда сообщали, что в отдельных случаях наблюдаются факты несвоевременного прибытия надлежащим образом оповещенных граждан в местные органы военного управления. В соответствии с действующим законодательством, при невозможности вручить повестку призывнику лично обеспечение его явки возлагается на госорган.

Добавим, в начале сентября в Казахстане запустили петицию против срочной военной службы. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

В Министерстве обороны Казахстана в ответ напомнили, что в соответствии с законодательством страны предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива – это подрыв обороноспособности государства, заявили в ведомстве, пояснив, что отмена срочной службы повлечет подрыв безопасности всего государства.

К слову, сейчас в стране идет осенний призыв, он продлится до конца декабря текущего года. Этой осенью планируется призвать в армию около 20 тыс. казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187249-ne-hotyat-vstavat-na-zaryadku-v-6-utra-ob-ubegayushchih-prizyvnikah-vyskazalis-v-minoborony/

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