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Ввести в казахстанскую школьную программу новый предмет предложил депутат

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Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

На заседании мажилиса депутат Аманжол Алтай предложил ввести в школьную программу предмет, касающийся нематериального культурного наследия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня обсуждаем вопрос по нематериальному культурному наследию, нам нужен закон по нему. Нужно опираться на международный опыт. Что делается: полезное, неполезное, ценное, неценное. Нам нужно отличать. Нематериальное культурное наследие нам нужно с гордостью защищать и сохранять. (...) И нужно его ввести в учебную программу школ. В итоге, тогда молодежь будет привлечена к сохранению нематериально-культурного наследия", - заявил Аманжол Алтай.

Отметим, что нематериальное культурное наследие - это обычаи и обряды, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные как часть культурного наследия.

Напомним, ранее в октябре депутат Даулет Мукаев озвучил критику в адрес отдельных казахстанских учителей, а также предложил ввести единый стандарт школьных учебников.

В июне депутат сената Алтынбек Нухулы заявил, что число предметов в средней школе в Казахстане в два раза больше, чем в развитых странах. По его мнению, школьники Казахстана вынуждены изучать слишком большой объем информации, которая подана в учебниках не всегда доступным языком. Потому депутат предложил изменить школьные программы в стране.

В феврале в Казахстане внедрили новый экзамен по казахскому языку для переходных классов, который в конце года теперь сдают все ученики с 5 по 8, а также 10 классов.

При этом глава Минпросвещения Гани Бейсембаев объяснял, что этот экзамен проводится для того, чтобы улучшить преподавание казахского языка в школах, а его результаты не должны влиять на перевод ребенка в другой класс или на ухудшение положения ученика.

А ранее в январе депутат сената Дархан Кыдырали предложил внести корректировки в учебники по истории Казахстана, взяв за основу исследование Улуса Джучи Тюрской академией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190803-vvesti-v-shkolnuyu-programmu-novyy-predmet-predlozhil-deputat/

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