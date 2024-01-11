Переписать учебники по истории Казахстана предложил депутат

Депутат сената Дархан Кыдырали сегодня на пленарном заседании палаты предложил внести корректировки в учебники по истории Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Дархан Кыдырали в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сегодня напомнил, что ранее Тюркская академия проводила исследование Улуса Джучи, организовывала экспедиции, проводила собрания в ЮНЕСКО.

"Надеемся, что многотомник истории Казахстана завершится в этом году. Также представят новые данные, касающиеся Улуса Джучи. Предпочтительнее было бы переписать школьные учебники на основе этого многотомника, в нем должно быть подчеркнуто, что Джучи является предком казахских ханов.

К примеру, в учебнике для 6-7 классов государству Могулистан посвящен один параграф. В учебнике для 10 класса – всего 4-5 строк. Известно, что на земле великих могулов, где проходил знаменитый Таласский Курултай, было основано казахское ханство. Таким образом, следует привести эту дисциплину в методологическую последовательность и отдать приоритет изучению образования нашей государственности", – предложил депутат.

Указал Кыдырали и на важность проведения фундаментальных исследований Улуса Джучи, создания специального музея собраний певцов, жырау братских стран в Ұлытау, проведения конкурса "Идеге", включения памятных комплексов в Ұлытау в список мемориального наследия ЮНЕСКО.

"Всемирная игра кочевников, которая проходит в нашей стране, – это большая возможность для пропаганды Джучи. Очевидно, что вся эта деятельность положительно повлияет на формирование исторического сознания через изучение, пропаганду цивилизации Великой степи", – резюмировал сенатор.

По информации на сайте Kazakhstan Travel, В 1269 году на Таласском курултае потомки Чингисхана, правители трех улусов, разделили сферы влияния, а также поклялись в том, что их кочевые подданные не будут разорять города и оседлые поселения, как это было ранее. С этого дня Улус Джучи, названный так по имени старшего сына Чингисхана – основателя Монгольской империи, – обрел статус самостоятельного государства.

Улус – многозначный термин, это и "военная дружина", и "удельное княжество", и "административная единица". В более широком смысле – государство, страна.