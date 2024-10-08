Школьные учебники и безграмотность учителей в Казахстане раскритиковал депутат

Депутат Даулет Мукаев озвучил критику в адрес отдельных казахстанских учителей, а также предложил ввести единый стандарт школьных учебников, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 8 октября, на заседании мажилиса по социально-культурному развитию Даулет Муканов раскритиковал отдельные аспекты школьного образования. Депутат высказался о формате учебников.

"Почему они стали все разные? Почему нет одного утвержденного стандарта? Почему задаю этот вопрос - каждый год, в начале учебного года приходится покупать обложки для учебников, потому что (обложки на - прим. ред.) учебники одного класса не подходят для учебников следующего класса, да и в одном классе учебники разные, и мы сейчас даже иногда вынуждены самодельные обложки использовать. Это что? Считаю, что должен быть один стандарт", - заявил он.

Указал он и на сложные задания, особенно для учеников начальных классов, и безграмотность некоторых учителей.

"Учителя в слове "Ия", пишут "Иа", то есть слово из двух букв - и некоторые умудряются и там допускать ошибки. Будучи учителем. И как она будет учить детей? Да даже в вашей презентации (указал на представителя Минпросвещения – ред.) я заметил несколько грамматических ошибок. Мы теряем грамматику…", - считает депутат.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов рассказал, почему сложилась такая ситуация с учебниками.

"Мы 2020 году приняли решение, унифицировали формат. То есть те учебники, которые выпускаются после, они выпускаются уже единым форматом, который более удобен и привычен, скажем так. С 2016 года и далее уже были выпущены учебники, они сейчас находятся в пользовании в наших школьных библиотеках. Но понятное дело, что мы же не будем их выкидывать, пока они еще действуют. Поэтому те учебники, которые до утверждения этого формата в 2020 году были закуплены, изданы, они еще как бы в пользовании", – пояснил он.

По его словам, новые учебники, когда будут издаваться, они будут издаваться уже только по новым стандартам в привычном формате.

"Я думаю, что та проблема, о которой вы говорите, она будет полностью решена. Срок службы учебника – 5 лет… Те книги, которые были изданы до 2020 года и которые в пользовании, ну понятное дело, изъять их, уничтожить, купить новые учебники, но это экономически и в целом нерационально. Я думаю, что года два и будут новые учебники. Министерство, по крайней мере, сегодня заявляет об этом", - заверил он в ответе на вопрос, сколько же еще родителям терпеть такой разнобой.

Напомним, ранее в январе депутат сената Дархан Кыдырали предложил внести корректировки в учебники по истории Казахстана.

А в прошлом году в Минпросвещения заявили, что издателей школьных учебников в Казахстане обяжут заменять учебники за свой счет в случае обнаружения полиграфического брака или других недостатков.