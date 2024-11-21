Сколько надо зарабатывать, чтобы считаться богатым в Казахстане, спросили министра

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах сената сегодня отвечал на вопрос о том, кого в Казахстане можно считать богатым человеком, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, сколько должен зарабатывать казахстанец, чтобы относить себя к богатым.

"Есть средние данные по стране, средние зарплаты. Всегда ее публикуют, где у нас хорошо зарабатывают. Это в нефтегазовой отрасли, в финансах. С точки зрения заработной платы. Я не говорю, если человек занимается предпринимательством, бизнесом, я ничего не говорю. У нас есть прожиточный минимум, есть категории людей, которые живут ниже этого прожиточного минимума, им оказывается помощь. Это зависит от каждого человека. Нужно зарабатывать больше средней зарплаты в Казахстане (чтобы считать себя богатым - прим. ред.)", - сказал Байбазаров.

При этом он добавил, что задача государства - активно помогать тем слоям, которые нуждаются в помощи и активно предлагать меры занятости.

"Я еще раз повторяю: есть те минимальные социальные стандарты, от которых мы отталкиваемся. Есть минимальная заработная плата в 85 тысяч тенге, это тот минимум, который государство должно обеспечивать. А дальше человек уже должен работать, стремиться к тем видам занятости, которая... (позволит больше зарабатывать - прим. ред.). Четкой градации нет", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, в сентябре прошлого года мы писали, что в Казахстане имеются граждане, чьи активы превышают 50 млн долларов. Как выяснили аналитики КСЖ Freedom Life, в 2020 году в Казахстане проживало 304 долларовых миллионера.

Перед этим аналитики выяснили, что доходы значительной части казахстанцев - меньше 160 тыс. тенге.

В июле же стало известно, что Казахстане насчитывается 44 307 долларовых миллионера.

Между тем, по состоянию на конец сентября этого года, размер прожиточного минимума составил 55 120 тенге. Отмечалось, что этой суммы должно хватить среднестатистическому казахстанцу на минимальные потребности.

А в Минтруда рассказывали, сколько казахстанцев получают зарплату от 85 до 100 тыс. тенге.