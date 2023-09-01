Сколько долларовых миллионеров проживает в Казахстане, выяснили аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

Большая часть всех долларовых миллионеров проживает в США, однако они также есть и в Казахстане. О том, сколько в стране проживает людей с большими финансовыми активами, читайте в материале NUR.KZ.

Значительная часть граждан Казахстана не имеет больших доходов. Так, например, ранее стало известно, что у 90% населения они не превышают 151 275 тенге. Тем не менее, в стране также живут люди, чьи доходы в месяц в разы выше, у некоторых практически достигают 3 млн тенге.

Есть в стране также граждане, чьи активы превышают 50 млн долларов. Как выяснили аналитики КСЖ Freedom Life, в 2020 году в Казахстане проживало 304 долларовых миллионера.

Впрочем, это небольшое количество по сравнению с мировыми показателями. Так, по данным "Доклада о глобальном благосостоянии", в котором были проанализированы оценки богатства 5,4 млрд взрослых людей по всему миру, общий капитал миллионеров в 2022 году составил 208,3 трлн долларов. В руках у этих людей 45,8% всего мирового богатства.

Где проживает больше всего миллионеров

Больше всего долларовых миллионеров проживает в США – 42%. Следом идет Европа – 27%, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион, куда вошли все страны, кроме Китая и Индии – 16% от общего числа миллионеров.

Кстати, в самом Китае проживает порядка 10% самых богатых граждан мира а на остальной мир приходится лишь 5% миллионеров.

Где проживают миллионеры. Инфографика: КСЖ Freedom Life

Стоит отметить, что число миллионеров неуклонно растет. Как считают эксперты, к 2026 году количество вырастет до 86 млн человек, причем 610 из них будет проживать в Казахстане.

Самый больший прирост миллионеров ожидается в Индии (на 147%, до 10 505 человек) и Китае (на 118%, до 59 978 человек).

В США количество миллионеров вырастет на 66% – с 110 670 до 183 776 человек. Ожидается, что к 2026 году мировое благосостояние достигнет 629 трлн долларов.

Количество миллионеров в разных странах. Инфографика: КСЖ Freedom Life

В целом, возможность накопить средства есть и у рядовых казахстанцев, которые не обладают огромными богатствами. Одним из наиболее популярным инструментом для накоплений является банковский депозит.

Напомним, по итогам июля 2023 года общая сумма вкладов в казахстанских банках второго уровня составила почти 18,1 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2034904-skolko-millionerov-prozhivaet-v-kazahstane-vyyasnili-analitiki/